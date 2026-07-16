Prezident: Česko zažívá ohrožení demokratických principů
16. 7. 2026 0:30 Rozstřel
Prezident Petr Pavel je připraven jednat s premiérem Andrejem Babišem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou navzdory jejich ostrým útokům a osobním urážkám. Řekl to v prezidentském Speciálu pro iDNES.cz, kde mimo jiné prohlásil, že Česko na summitu NATO utrpělo diplomatický výprask, mezi spojenci ztrácí důvěryhodnost a dochází k ohrožení demokratických principů. Promluvil rovněž o Filipovi Turkovi, válce na Ukrajině i možné obhajobě prezidentského mandátu.
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