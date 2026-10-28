Tenisová legenda promluvila o úspěších, pádech, návratu z vězení i životní lásce
28. 10. 2026 10:00 Rozstřel
Někdejší československá tenisová jednička, vítězka čtyřhry na Roland Garros a trojnásobná semifinalistka pařížského Grand Slamu Regina Maršíková má za sebou pozoruhodnou kariéru i životní příběh. V Rozstřelu na iDNES.cz zavzpomínala na své největší soupeřky, návrat k tenisu po tragické autonehodě i na to, jak na kurtu potkala svého životního partnera.
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