Zavoral: Nechci chodit na vládu s prosíkem o peníze jako šéf slovenského rozhlasu
29. 10. 2026 15:32 Rozstřel
O rezignaci neuvažoval „ani na setinu sekundy“. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v Rozstřelu odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše k odchodu a společnou schůzku označil za diktát. Varuje, že zrušení koncesionářských poplatků může otevřít cestu k politickému tlaku přes peníze.
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Zavoral: Nechci chodit na vládu s prosíkem o peníze jako šéf slovenského rozhlasu
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