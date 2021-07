VIDEO: Ministr: Jak zabránit lockdownu? Musíme naočkovat aspoň 6 milionů lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministr: Jak zabránit lockdownu? Musíme naočkovat aspoň 6 milionů lidí

Cílem vlády je naočkovat do podzimu alespoň 6 milionů lidí. V Rozstřelu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj se tím Česko vyhne dalším lockdownům a zabrání se zbytečným úmrtím pacientů na covid-19. Ministr teď připravuje tři fáze testování školáků na začátku září a do dvou týdnů se rozhodne o tom, zda se budou povinně testovat zaměstnanci ve firmách nebo klienti v domovech důchodců.

