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Řeč dětí se zhoršuje, nelegální logopedie je problémem, říká expertka v Rozstřelu

Rozstřel
Řeč dnešních dětí se podle odborníků zhoršuje. Na vině nejsou jen mobily a tablety, ale i nedostatek pohybu nebo přemíra organizovaných aktivit. Klinická logopedka Blanka Gruberová v rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje, že rodiče často hledají složitá řešení, přitom pomoci může obyčejné čtení, modelína nebo skákání přes švihadlo. Zároveň varuje před lidmi, kteří nabízejí logopedickou péči bez potřebné kvalifikace.
video: iDNES.tv
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