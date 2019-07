VIDEO: Češi podceňují limity a pojistku sjednávají pozdě, řekli experti v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Češi podceňují limity a pojistku sjednávají pozdě, řekli experti v Rozstřelu

Cestovní pojištění je to poslední, na co lidé před dovolenou myslí. A třeba až u moře si uvědomí, že pojistka nekryje potápění nebo extrémní sporty. Mimořádnou pozornost by podle pojišťovacích expertů měli pojistkám věnovat zejména ti, kteří cestují s dětmi, zejména pak senioři.

video: iDNES.cz