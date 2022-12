VIDEO: Čína zavádí digitální leninismus. Sleduje data 1,4 miliardy lidí, míní sinolog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čína zavádí digitální leninismus. Sleduje data 1,4 miliardy lidí, míní sinolog

Po bouřlivých protivládních demonstracích kvůli covidovým restrikcím napříč Čínou začíná režim couvat a vicepremiérka Sun Čchun-lan slibuje zmírnění. „Není to nejvyšší vedení, které přichází s nějakou změnou. Kdyby to byl prezident, tak by ztratil tvář,“ tvrdí sinolog David Gardáš, analytik společnosti Sinopsis, který byl hostem pátečního Rozstřelu. Připomíná ale, že pozice prezidenta Si Ťin-pchinga je nadále neotřesitelná.

video: iDNES.tv