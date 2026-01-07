Stanjura zklamal voliče nepravdivými čísly. Ekonom Marek přesto věří v silný rok 2026
7. 1. 2026 10:00 Rozstřel
Schodek státního rozpočtu překročený o desítky miliard není jen účetní problém, ale zásah do důvěry v politiku. Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek v Rozstřelu mluvil o nepravdivých položkách v rozpočtu, zklamaných voličích i tom, proč by rok 2026 mohl být pro českou ekonomiku překvapivě velmi úspěšný.
