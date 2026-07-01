Nový trenér repre? Přikláním se k zahraniční variantě, říká Trunda. Nedvěd zůstává
1. 7. 2026 16:38 Rozstřel
Nový reprezentační kouč by měl být ze zahraničí, přeje si to šéf českého fotbalu David Trunda. „Našich výborných trenérů si vážím, ale osobně si myslím, že je na čase zkusit něco jiného. Získat odborníka z ciziny, který nám trochu pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu,“ zaznělo v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.
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