Oživení v bytové výstavbě čekáme v roce 2024, říká šéf Central Group

Bytů se v současné chvíli staví stále málo, a to je podle šéfa developerské společnosti Central Group Dušana Kunovského hlavní problém současné bytové krize. V Rozstřelu iDNES.cz uvedl, že v Praze momentálně chybí desítky tisíc bytů. Ročně by se jich tam mělo stavět asi patnáct tisíc, během uplynulých let se ale developeři této hranici ani zdaleka nepřiblížili.

video: iDNES.tv