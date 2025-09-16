Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih
16. 9. 2025 10:00 Rozstřel
Zakladatel Central Groupu Dušan Kunovský v Rozstřelu popsal dosavadní bytovou politiku českého státu jako běh do slepé uličky. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu, tak vidí, do jakého obrovského průšvihu se řítíme tím, že skutečně náběh nového stavebního zákona se nezdařil, digitalizace se velmi nezdařila,“ řekl.
04:40
Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej
Domácí16. 9. 2025 11:58
03:38
Resident Evil 9: Requiem World Premiere Trailer
Lifestyle16. 9. 2025 11:32
00:28
Trailer k filmu VIRTUÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ
Lifestyle16. 9. 2025 11:18
00:30
Jeptišky prchly z domova důchodců zpět do kláštera
Zahraniční16. 9. 2025 11:16
01:47
Německý kancléř v slzách. Merz promluvil o nacistických zločinech
Zahraniční16. 9. 2025 10:28
26:57
Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih
Rozstřel16. 9. 2025 10:00
00:42
Rusko zaútočilo na Záporoží
Zahraniční16. 9. 2025 9:40
00:43
Vinaři se sjeli na Slavnosti vína do Uherského Hradiště
Domácí16. 9. 2025 9:10
01:38
V Grónsku začalo vojenské cvičení NATO bez USA
Zahraniční16. 9. 2025 8:46
00:31
Izrael chce obsadit Gazu a zničit Hamás
Zahraniční16. 9. 2025 7:36
00:44
Trump poslal Národní gardu i do Memphisu
Zahraniční16. 9. 2025 7:26
00:47
Na Litoměřicku našli hrob germánského bojovníka
Domácí16. 9. 2025 6:40
00:56
Muž se ke štíhlejšímu já proběhal, zhubl na polovinu váhy
Lifestyle16. 9. 2025 0:06
03:01
Estetické zbraně podzimu: Lososí sperma, odstranění hyperpigmentace a vyšetření znamének
Lifestyle16. 9. 2025 0:06
02:34
Těším se, až u dcery přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek
Společnost16. 9. 2025 0:06
01:02
Babiše už ne! skandovala mládež v Jihlavě
Domácí15. 9. 2025 20:02
31:48
Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
Rozstřel15. 9. 2025 19:00
Následující videa
31:48
Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér
42:39
Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi
28:36
Hodně mých známých uvažuje o odchodu z USA, říká Natálie Kocábová v Rozstřelu
33:05