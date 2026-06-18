Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Značky jako Škoda nebo VW zůstanou, ale budou patřit čínským obrům, říká novinář

Rozstřel
Evropské automobilky čekají podle expertů zásadní proměny. Čínští výrobci už nepronikají na evropský trh jen prostřednictvím dovozu aut, ale budují výrobní kapacity přímo v Evropě a hledají cestu k tradičním značkám. V Rozstřelu na iDNES.cz varovali Petr Knap, odborník na automobilový průmysl společnosti EY, a František Dvořák, vedoucí Auto rubriky iDNES.cz, že značky jako Škoda nebo Volkswagen mohou přežít, ale podstatná část byznysu se postupně přesune pod vliv čínských gigantů.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:34

Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho příběhový survival je zcela zdarma
Zahraniční
18. 6. 2026 11:00
01:01

Moderátor Jeremy Clarkson oznámil, že má rakovinu
Společnost
18. 6. 2026 10:26
00:35

NATO se musí vrátit k tvrdé vojenské alianci, prohlásil americký ministr obrany Hegseth
Zahraniční
18. 6. 2026 10:24
02:19

Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání
Technika
18. 6. 2026 10:00
40:55

Značky jako Škoda nebo VW zůstanou, ale budou patřit čínským obrům, říká novinář
Rozstřel
18. 6. 2026 10:00
00:45

Putin se v Kazani předváděl jako milovaný vůdce, šarádu zkazil bodyguard
Zahraniční
18. 6. 2026 9:48
00:24

Vůdce gangu zastřelili v hale mezi cestujícími
Zahraniční
18. 6. 2026 9:44
00:20

Muži hrozí za otravy výjimečný trest
Krimi
18. 6. 2026 9:16
01:04

Lišov bude po starostovi vymáhat necelé dva miliony korun
Domácí
18. 6. 2026 9:08
03:41

Koubek před klíčovým duelem: Musíme eliminovat silné stránky soupeře, nervozitu necítím
Domácí
18. 6. 2026 8:34
00:34

Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum o porozumění s Íránem
Zahraniční
18. 6. 2026 7:30
00:46

Ukrajinské drony zasáhly moskevskou rafinerii. Hoří už podruhé během týdne
Zahraniční
18. 6. 2026 7:14
01:04

Náměstí v Postoloprtech vypráví příběh Oldřicha a Boženy
Domácí
18. 6. 2026 6:42
00:58

Řečičtí myslivci hledají srnčata v trávě moderní technikou
Domácí
18. 6. 2026 6:14
01:41

Ve zkušebním centru TÜV SÜD Czech kontrolují přísná kritéria pro výrobce sedadel a opěrek hlavy
Domácí
18. 6. 2026 0:06
01:42

S Agátou nejde jít ani na houby, říká její sokyně z Miss Petra Horáková Macháčková
Společnost
18. 6. 2026 0:06
01:09

Jaroslav byl zvyklý zajídat negativní emoce
Lifestyle
18. 6. 2026 0:06
01:01

Na počátku natáčení vážil Jaroslav 265 kilogramů
Lifestyle
18. 6. 2026 0:06
03:21

Sraz Multicar v Přísece dorazily i naprosté unikáty
Domácí
18. 6. 2026 0:06
00:18

Vzkřísili 50 let starý dům, proměna bere dech
Lifestyle
18. 6. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.