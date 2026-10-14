Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat, říká Dvořák
14. 10. 2026 10:00 Rozstřel
Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost ale podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty, sportovní auta a návrat legendární kachny se slibovanou cenou kolem 370 tisíc korun. „Rozpomněli se na to, že vlastně mají nějakou historii a přece jenom se hraje na emoce,“ řekl vedoucí autorubriky iDNES.cz v Rozstřelu.
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