VIDEO: Mladí ekologičtí aktivisté: Jsme po pandemii silnější a brzy o nás uslyšíte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mladí ekologičtí aktivisté: Jsme po pandemii silnější a brzy o nás uslyšíte

Pandemie poukázala na skutečnou hodnotu lidského života i na to, jak je lidstvo zranitelné. „Ale přestože klimatická krize zmizela z titulků novin, zůstává tu s námi.“ V Rozstřelu po Zoomu to řekli členové Fridays for Future Klára Bělíčková a Petr Doubravský, podle kterých mladých aktivistů přibývá a po pandemii chystají další protestní akce.

video: iDNES.tv