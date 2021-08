VIDEO: Volný se ve Sněmovně nepopral. Praní vypadá jinak, řekla v Rozstřelu Lipovská Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oznámení ekonomky a radní ČT Hany Lipovské, že bude ve volbách do Sněmovny kandidovat za Volný blok, vzbudilo poměrně velký rozruch v politické, církevní a mediální sféře. Pokud by získala post v Poslanecké sněmovně, mandát radní ČT by automaticky zanikl. Rezignovat zatím nehodlá, ale bude se zdržovat hlasování.

video: iDNES.tv