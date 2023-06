VIDEO: Takhle se škrtat nedá. Věda přijde o stovky expertů, kritizuje balíček ministryně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Takhle se škrtat nedá. Věda přijde o stovky expertů, kritizuje balíček ministryně

Konsolidační balíček nesmí ohrozit vědu a výzkum. Pokud by byl schválen v podobě, jak jej představil ministr financí, hrozil by odchod až stovek expertů z univerzit a výzkumných institucí. V Rozstřelu to řekla ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová z TOP 09.

