Hlas Pirátů ve vládě chybí, naše zákony ohlídáme i z opozice, říká Bartoš

Je to už přes měsíc, co Piráti odešli z vlády. Své priority, které v kabinetu nestihli schválit, si ale prý ohlídají i z opozice. „Programové prohlášení se nezměnilo. Mojí skutečnou vlajkovou lodí byl zákon o podpoře bydlení a ten mi teď ODS cupuje. Musíme na to poukazovat,“ řekl v Rozstřelu dosluhující šéf Pirátů Ivan Bartoš. Svou budoucnost v politice zatím neřeší.

