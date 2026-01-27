Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Rozstřel | Válka na Ukrajině
Ruská ekonomika se podle bývalého slovenského ministra financí a ekonoma Ivana Mikloše propadá do stále hlubších problémů, které zatím Kreml zakrývá manipulací statistik a válečnou mobilizací zdrojů. V Rozstřelu vysvětluje, proč Moskva krvácí rychleji než Kyjev, jakou roli hrají sankce, ropa a rozpočtový deficit a proč se situace může začít podobat ruským devadesátým létům.
video: iDNES.tv
