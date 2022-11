VIDEO: Kryptoměny krach burzy přežijí, ale zůstane jich výrazně méně, říká expert Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kryptoměny krach burzy přežijí, ale zůstane jich výrazně méně, říká expert

Před několika dny se zhroutila jedna z největších kryptoměnových burz na světě a vedení společnosti FTX vyhlásilo v USA bankrot. „Kryptoměny jsou navrženy tak, aby se tyhle věci nestaly. O to více překvapivé je, že se to stalo,“ říká přední český odborník na kryptoměny Jakub Jedlinský v pořadu Rozstřel. Konec kryptoměn to ale podle něj není, nejvíc věří bitcoinu.

video: iDNES.tv