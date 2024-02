VIDEO: Vysněný zápas šéfů Clashe? Babiš proti Fialovi. Soukup s Bejrem byl jen začátek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Není to prý divadýlko pro publikum. Jaromír Soukup šel do souboje s Alešem Bejrem skutečně naplno, protože se chtěl poprvé ukázat před tak velkým publikem jako boxer. A údajně nebudou nikdy pořádat zápasy bezrukých, beznohých nebo muže proti ženě. Naopak vysněný zápas pro ně je Babiš proti Fialovi. O tom všem v Rozstřelu mluvili pořadatelé kontroverzní bojové soutěže Clash of the Stars.

