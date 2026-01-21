Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský

Rozstřel
Jakub Landovský, bývalý velvyslanec Česka při NATO, v Rozstřelu řekl, že Severoatlantická aliance navzdory otřesům kolem Donalda Trumpa a sporu o Grónsko stále funguje, jen už se nemůže opírat o Spojené státy v roli arbitra. Podle něj se svět vrací k mocenské politice a sférám vlivu: velmoci jednají transakčně, pravidla ustupují vitálním zájmům. Zároveň varoval, že Ukrajinu spíš čeká „finlandizace“ než vítězství a že Evropa se bude muset nové realitě přizpůsobit, pokud nechce v geopolitické hře zůstat jen bezmocným přívěskem.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

38:14

Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský
Rozstřel
21. 1. 2026 0:06
00:58

Čína nasadí robotické policisty řízené AI
Zahraniční
21. 1. 2026 0:06
01:25

Manžel musí mít přesně vyskládané i dřevo, říká Polišenská
Společnost
21. 1. 2026 0:06
01:26

„Je čas mít zásady a stát jednotně,“ vyzývá Newsom Evropu
Zahraniční
20. 1. 2026 20:54
00:27

Tisíce budov v Kyjevě zůstaly po nočních ruských útocích bez vytápění
Zahraniční
20. 1. 2026 19:46
02:01

Lavrov: V Česku se probudily zdravé síly
Zahraniční
20. 1. 2026 17:50
00:44

Kraj ukázal komunitní bydlení pro hendikepované v Novém Městě
Domácí
20. 1. 2026 17:42
00:34

Švancer při skoku z rampy přišel o jednu lyži, přesto jízdu dokončil
Sport
20. 1. 2026 17:20
00:39

Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných
Domácí
20. 1. 2026 16:58
01:47

Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se neomluvili
Zahraniční
20. 1. 2026 16:58
01:10

Zimní údržba Jablonce je dražší
Domácí
20. 1. 2026 16:42
01:46

Macron varuje před světem bez pravidel a návratem imperiálních ambicí
Zahraniční
20. 1. 2026 16:32
00:27

Tým FC Barcelona letí do Prahy
Sport
20. 1. 2026 16:18
00:38

Zlínští vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva
Domácí
20. 1. 2026 16:12
00:29

Začaly přípravy olympijského festivalu
Domácí
20. 1. 2026 16:10
00:49

Příroda na Vysočině čaruje
Domácí
20. 1. 2026 15:44
00:29

Policii ujíždělo audi s mladíkem bez řidičáku
Domácí
20. 1. 2026 15:40
00:52

Hrůznou srážku na D2 řidič přežil, odešel po svých
Krimi
20. 1. 2026 15:34
01:35

Brankáři Bobrovskij a Nedeljkovic se poprali v NHL
Sport
20. 1. 2026 14:50
00:58

Zelenskyj nechce být v Radě míru s Rusy
Zahraniční
20. 1. 2026 14:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.