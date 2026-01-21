Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský
21. 1. 2026 0:06 Rozstřel
Jakub Landovský, bývalý velvyslanec Česka při NATO, v Rozstřelu řekl, že Severoatlantická aliance navzdory otřesům kolem Donalda Trumpa a sporu o Grónsko stále funguje, jen už se nemůže opírat o Spojené státy v roli arbitra. Podle něj se svět vrací k mocenské politice a sférám vlivu: velmoci jednají transakčně, pravidla ustupují vitálním zájmům. Zároveň varoval, že Ukrajinu spíš čeká „finlandizace“ než vítězství a že Evropa se bude muset nové realitě přizpůsobit, pokud nechce v geopolitické hře zůstat jen bezmocným přívěskem.
Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský
