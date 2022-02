VIDEO: Menšík: Chci být tenisovou jedničkou jako Djokovič. Nepustit ho hrát byl skandál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už od dětství se chtěl Jakub Menšík stát světovou jedničkou a rád by jednou napodobil úspěchy Novaka Djokoviče, kterého považuje za svůj vzor. Stejně jako on by rád vyhrával grandslamy. Absence srbského tenisty na Australian Open považuje za skandál. Finalista juniorského turnaje v Melbourne a současná trojka světového juniorského žebříčku byl hostem Rozstřelu po Skypu.

