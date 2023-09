VIDEO: Bartošek: Babiš je hybridní hrozba a Okamura mluví jako z fašistické kuchařky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bartošek: Babiš je hybridní hrozba a Okamura mluví jako z fašistické kuchařky

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL se v Rozstřelu ostře pustil do šéfa ANO Andreje Babiše. Podle něj expremiérova vyjádření představují hybridní hrozbu a obává se, že pokud by ANO vyhrálo volby, čekal by Česko podobný osud jako Maďarsko pod vedením Viktora Orbána. Bartošek zároveň kritizoval SPD a obhajoval politiku lidovců ve věci stejnopohlavních sňatků.

