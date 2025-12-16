Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom
16. 12. 2025 10:00 Rozstřel
Česká ekonomika se po covidových letech stabilizovala, inflace se drží kolem 2,5 procenta a domácnosti mají na účtech rekordní objem úspor. Podle Jana Brejla, obchodního ředitele finanční skupiny Partners, ale právě to představuje problém: peníze na spořicích účtech dlouhodobě ztrácejí hodnotu. V Rozstřelu vysvětluje, proč se Češi investování bojí, co se děje na hypotečním trhu a proč by se vůbec nedivil ani dalšímu zvýšení sazeb ze strany ČNB.
