Mařiče energie v podobě obřích fénů údajně spotřebovávají nejen v Česku elektřinu ve velkém. Investoři je provozují proto, že se jim to vyplatí. Stát totiž za to investorům vyplácí zajímavé finanční částky. Přitom řešení by mohlo být snadné a mnohem levnější: výstavba bateriových úložišť. V Rozstřelu o tom hovořil Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

video: iDNES.tv