VIDEO: Expert: Mediální podpora Pavla může znamenat novou éru české žurnalistiky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Expert: Mediální podpora Pavla může znamenat novou éru české žurnalistiky

Jan Jirák šéfoval na konci 90. let Radě České televize. Už 40 let učí budoucí novináře na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlově a v tuto chvíli i na Metropolitní univerzitě v Praze. V Rozstřelu zhodnotil chování médií během prezidentských voleb, záměr státu na potírání dezinformací i to, jakým směrem se vyvíjí česká žurnalistika v posledních letech.

video: iDNES.tv