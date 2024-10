VIDEO: Cílem směrnice EU je rovnostářství a vyvolá tlak na růst platů, říká expert Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cílem směrnice EU je rovnostářství a vyvolá tlak na růst platů, říká expert

Rozporuplné diskuse vyvolala mezi lidmi směrnice o transparentním odměňování, kterou by mělo Česko umístit do své legislativy nejpozději v roce 2026. Podle Jana Procházky, partnera a vedoucího pracovněprávního týmu Deloitte Legal, to bezesporu přinese byrokratické problémy, ale zároveň to může vyvinout pozitivní tlak na růst platů.

video: iDNES.tv