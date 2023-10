VIDEO: Rafaj: V ČR vyhrál antiimigrační populismus, ale pracovníky z ciziny potřebujeme Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslední tři české vlády selhaly. Vsadily na antiimigrační populismus a výsledkem je nedostatek lidí na trhu práce. V Rozstřelu to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj se v ČR musí zjednodušit zaměstnávání cizinců, jinak nám do 20 let bude chybět až 700 tisíc pracovníků a česká ekonomika se nebude rozvíjet.

