VIDEO: Analytik: Do tří let hrozí ČR energetická nouze, můžeme přijít o 40% elektřiny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Analytik: Do tří let hrozí ČR energetická nouze, můžeme přijít o 40% elektřiny

Česko je dnes energeticky bezpečná země. To se ale může do roku 2026 radikálně změnit. Hrozí totiž, že by uhelné elektrárny mohly být do tří let ztrátové. Tři největší výrobci, a to včetně společnosti ČEZ, by za současných podmínek vyráběli elektřinu se ztrátou. „Vše se pak vypaří jak pára nad hrncem, elektrárny se vypnou, protože je nebudou provozovat se ztrátou,“ varoval v Rozstřelu energetický analytik Jan Vondráš z poradenské firmy Invicta Bohemica.

video: iDNES.tv