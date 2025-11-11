Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil

Rozstřel
Bývalý europoslanec Jan Zahradil hájí nominaci Filipa Turka na ministra zahraničí a odmítá kauzu kolem jeho starších výroků jako „zvláštní příběh“. V rozhovoru pro Rozstřel Zahradil říká, že Česká republika má skončit s hodnotovou diplomacií a vrátit se k realistické politice národních zájmů.
video: iDNES.tv
