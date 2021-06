VIDEO: Úhlavní nepřítel je ODS, řekla Maláčová. Nevyloučila povolební spolupráci s ANO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úhlavní nepřítel je ODS, řekla Maláčová. Nevyloučila povolební spolupráci s ANO

Nízké volební preference ČSSD jsou do velké míry spojené s nespokojeností s vládou. V Rozstřelu to řekla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně strany Jana Maláčová. Sociální demokracie to podle ní nyní trochu odnáší i za za koaličního partnera, hnutí ANO. „Ve vládě jsme se neflákali," říká. Premiér Andrej Babiš podle ní prodává jejich nápady za své.

