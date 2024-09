VIDEO: Můžu litovat příslušníka Islámského státu? Štuková vzpomíná na setkání se zlem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Můžu litovat příslušníka Islámského státu? Štuková vzpomíná na setkání se zlem

Už dvacet let jezdí fotoreportérka a dokumentaristka Jarmila Štuková po světě a zaznamenává podoby války, bezpráví, chudoby i bolesti. Kde může, snaží se pomáhat. V Rozstřelu popisuje, co ji k tomu vede a proč se to některým kolegům nelíbí. Řeč přišla také na setkání s příslušníky Islámského státu, duševní zdraví nebo traumata z krizových oblastí.

video: iDNES.tv