Záběry z nemocnice obavy nerozptylují, spíše opačně, říká Forejt o Zemanovi

Dříve byl Hrad autoritou, lidé k němu cítili úctu. Dnes se na to zapomnělo, jde na mě z toho smutek, řekl v Rozstřelu bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt. Video Miloše Zemana z nemocnice je podle něj nešťastné. Varoval před aktivací článku 66, představovalo by to nebezpečí, myslí si.

video: iDNES.tv