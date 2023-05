VIDEO: Vobořil: Legalizace konopí mohla být ve vládním balíčku, přinesla by 10 miliard Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vobořil: Legalizace konopí mohla být ve vládním balíčku, přinesla by 10 miliard

Pokud dojde v dohledné době k legalizaci marihuany v České republice, stane se naše země čtvrtým státem v Evropské unii, který to umožní. „Určitě se to časem změní po celém světě, ale záleží na tom, co je dohledná doba,“ řekl v Rozstřelu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj může být dobrou zprávou to, že děti přestávají brát drogy, a to nejen v ČR, ale i v celé EU.

video: iDNES.tv