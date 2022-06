VIDEO: Toto je historický milník, říká o platinovém výročí Alžběty II. Jindřich Forejt Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Britská královna Alžběta II. slaví sedmdesát let na trůnu. Podle protokoláře a odborníka na královské rody Jindřicha Forejta si po tolika letech na trůnu uvědomuje pomíjivost času. „Dnes už není téměř nikdo, kdo by královně říkal její dětskou přezdívkou Lilibeth,“ míní. Celonárodní oslavy jubilea budou ve Spojeném království probíhat od čtvrtka do konce týdne.

video: iDNES.tv