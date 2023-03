VIDEO: Expert: V modulárních reaktorech předběhly Čína s Ruskem západní výrobce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Expert: V modulárních reaktorech předběhly Čína s Ruskem západní výrobce

Česko by mohlo mít do jedenácti let první malý modulární jaderný reaktor. Jeho realizace se plánuje v areálu jaderné elektrárny Temelín. Jak moc je to reálné, jsou malé reaktory bezpečné a mohli bychom si je v budoucnu vyrábět přímo v Česku? I o tom mluvil v Rozstřelu Jiří Duspiva, manažer rozvoje podnikáni v Centru výzkumu Řež.

video: iDNES.tv