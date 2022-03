VIDEO: Zpravodaj z Moskvy: Generálové ani oligarchové Putina nesvrhnou. Nemají náhradu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpravodaj z Moskvy: Generálové ani oligarchové Putina nesvrhnou. Nemají náhradu

Prezidentu Vladimiru Putinovi stále věří nadpoloviční většina Rusů. V Rozstřelu to řekl spolupracovník Lidových novin v Moskvě Jiří Just. Myslí si, že to není 80 procent lidí, jak uvádějí průzkumy, ale zhruba 60 procent Rusů. Podle něj je naivní předpokládat, že by se ruští oligarchové a generálové pokusili Putina sesadit.

