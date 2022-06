VIDEO: Expert: Do roka budou ceny energií trojnásobné, náš Titanic se blíží k ledovci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Expert: Do roka budou ceny energií trojnásobné, náš Titanic se blíží k ledovci

Do rozpočtů českých domácností i firem výrazně zasahuje růst cen energií. Roční účet rodiny, která elektřinou vytápí dům, vzroste z 36 tisíc korun na téměř 100 tisíc. Vyplývá to z propočtů společnosti Centropol. Nelze se spoléhat na to, že by ceny zase klesly, uvádí člen představenstva firmy Jiří Matoušek v Rozstřelu.

