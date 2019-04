VIDEO: Černé díry mohou ovlivnit celé galaxie, řekl astrofyzik v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Černé díry mohou ovlivnit celé galaxie, řekl astrofyzik v Rozstřelu

Ve středu astronomové z projektu Event Horizon Telescope ukázali vůbec první fotografii černé díry. Co to pro vědu znamená a co o těchto objektech víme, na to jsme se ptali astrofyzika Jiřího Svobody z Astronomického ústavu v pořadu Rozstřel.

video: iDNES.cz