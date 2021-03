VIDEO: Voldánová: Ve sčítání uveďte biologické, ne jiné pohlaví. Hlásit se můžete i k Jediům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Voldánová: Ve sčítání uveďte biologické, ne jiné pohlaví. Hlásit se můžete i k Jediům

O půlnoci z pátku na sobotu začíná sčítání lidu. Potrvá do 11. května a musejí se do něj povinně zapojit všichni lidé žijící v České republice. V Rozstřelu o něm hovořila mluvčí letošního sčítání Jolana Voldánová. Občané se do něj mohou zapojit buď online, nebo klasicky, prostřednictvím papírových formulářů.

video: iDNES.tv