VIDEO: Náměstek: Konec covidové vlny do 2 týdnů, podzim bez uzávěr, jděte na prohlídky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Náměstek: Konec covidové vlny do 2 týdnů, podzim bez uzávěr, jděte na prohlídky

Epidemie covidu do čtrnácti dnů ustoupí. V Rozstřelu to řekl náměstek ministra zdravotnictví z Pirátské strany Josef Pavlovic. Podle něj mohou zdraví lidé počkat s druhým posilujícím očkováním na přelom září a října. Češi by měli léto využít k preventivním prohlídkám a snížení obezity, aby byli připravení na podzimní vlnu. Pavlovic zároveň vyloučil, že by stát chystal jakýkoliv lockdown.

video: iDNES.tv