VIDEO: V ČR je normální být opilý, řekl v Rozstřelu šéf Ligy otevřených mužů

Starat se o dítě neznamená být pod pantoflem. Otec už není majitel rodiny, který po příchodu z práce všechno pofackuje a sedne si do křesla k novinám. „Tátové se mnohem víc zapojují do života svých dětí. To je největší změna, kterou muži podstupují,“ řekl v pořadu Rozstřel sociolog a šéf Ligy otevřených mužů Josef Petr.

video: iDNES.cz