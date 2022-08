VIDEO: Havlíček: Energetická solidarita EU? Úsměvné. Prodlužte těžbu uhlí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda Petra Fialy zásadně nezvládá současnou energetickou krizi. V Rozstřelu to řekl místopředseda Sněmovny z Hnutí ANO a bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Podle něj by neměla vláda spoléhat pouze na solidaritu EU v dodávkách plynu a měla by naopak prodloužit životnost českých uhelných elektráren, aby zajistila energetickou bezpečnost ČR.

