VIDEO: Zachránil ženu s probodeným srdcem. Některé věci mi dojdou až před spaním, říká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zachránil ženu s probodeným srdcem. Některé věci mi dojdou až před spaním, říká

Když záchranáři Karlu Kirsovi onoho prosincového večera na semaforech v Novodvorské ulici zaklepal neznámý člověk na okno sanitky s prosbou, zda by s kolegyní nemohli ošetřit nedaleko ležící zraněnou ženu, jen stěží mohl tušit, co ho v následujících minutách čeká. „Když jsem poprvé uviděl tu paní na ty 2-3 metry, tak jsem myslel, že půjde o „běžnou“ resuscitaci. Byla pobledlá a vypadala, že se jí udělalo nevolno. Až když jsme se přiblížili, tak pán, co ji držel v náručí, nám řekl, že byla pobodaná. V tu chvíli mě napadlo, že ten útočník může být ještě někde okolo“, vzpomíná v Rozstřelu na večer 17. prosince, kdy zachránil se svou kolegyní Míšou Procházkovou život těžce pobodané ženě.

video: iDNES.tv