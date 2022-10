VIDEO: Ukrajina v NATO? Do pěti až deseti let, říká bývalý velvyslanec Kovanda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajina v NATO? Do pěti až deseti let, říká bývalý velvyslanec Kovanda

Členství Ukrajiny v NATO není v tuto chvíli na stole. Reálný je vstup Kyjeva do Severoatlantické aliance v horizontu pěti až deseti let. V Rozstřelu to prohlásil bývalý velvyslanec Česka při NATO Karel Kovanda. Ten se v rozhovoru vyjádřil i k tomu, zda Kreml použije v konfliktu jaderné zbraně a jak Rusko v posledním roce oslabilo své mezinárodně politické postavení.

video: iDNES.tv