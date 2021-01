VIDEO: Odvahu mi dodávaly statečně sestry, prozradila v Rozstřelu medička z covid centra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když loni na podzim vypukla v Česku druhá vlna koronaviru, nečekala, až jí bude uložena pracovní povinnost, šla jako mnoho jejích spolužáků dobrovolně pomáhat do nemocnice. Kateřina Hrušková studuje 4. ročník Všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Proč si vybrala práci právě na covidovém oddělení? Co ji v nemocnici nejvíce překvapilo? A jak vnímala odcházení pacientů? To mladá studentka prozradila rozhovoru s Elen Černou v Rozstřelu.

video: iDNES.tv