KSČM povede do květnových eurovoleb Kateřina Konečná. Ve středečním Rozstřelu řekla, že se považuje za socialistku, která bojuje proti kapitalismu. Europoslankyně také uvedla, že by podpořila hlasování o „czexitu“ v referendu. Na závěr Rozstřelu pak odmítla, že by adorovala Vladimira Putina, Rusko však považuje za partnera.

video: iDNES.tv