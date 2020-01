VIDEO: Nabídku dopingu jsem kdysi dostala a odmítla, řekla Neumannová v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Během příštího víkendu (18. - 19. ledna) se do Nového Města na Moravě sjede to nejlepší, co aktuální svět běžeckého lyžování nabízí. Mezi fanoušky nebude chybět ani olympijská vítězka a mistryně světa Kateřina Neumannová. Jak bude víkend na Vysočině prožívat? I na to odpovídala v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

video: iDNES.tv