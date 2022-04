VIDEO: Průvodkyně: Rusové v Černobylu rozkradli, co mohli. A vystavili se radiaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Průvodkyně: Rusové v Černobylu rozkradli, co mohli. A vystavili se radiaci

Zahraniční návštěvníci se už letos do Černobylu nevrátí. V Rozstřelu to řekla zdejší průvodkyně Kateřina Vršanská. Ruská armáda totiž během březnové okupace elektrárny zničila rozsáhlou turistickou infrastrukturu, a to včetně hotelu, příjezdových komunikací, mostu i výzkumných laboratoří.

video: iDNES.tv