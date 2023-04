VIDEO: Ukrajinistka: Putin krade děti a maže jim paměť. Chová se jako osmanští janičáři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajinistka: Putin krade děti a maže jim paměť. Chová se jako osmanští janičáři

Funguje na Ukrajině demokracie jako na Západě? Chtějí Ukrajinci do NATO a EU? A existuje v napadené zemi svoboda médií, když zpravodajské vysílání ve skutečnosti cenzuruje stát? V Rozstřelu na to odpovídala ukrajinistka Lenka Víchová, která se vyjádřila i k únosům ukrajinských dětí do Ruska. Prezidenta Putina obvinila z genocidy a verbování zmanipulovaných dětí do armády.

video: iDNES.tv